Китай планирует производить водород из метана в Эфиопии, как ЕС в России
Пекин, 30 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Китайский производитель солнечных панелей GCL Group планирует построить в Эфиопии завод по производству аммиака из природного газа местных месторождений. Об этом сообщает REUTERS 29 июля 2021 года
GCL, которая диверсифицирует свой бизнес за счет использования новых источников энергии, также создаст объекты, позволяющие получить из аммиака около 2,5 млн тонн жидкого водорода. В планы компании входит строительство завода по производству аммиака мощностью 4 млн тонн в год в Джибути. Аммиак будет отправляться в другие места для производства жидкого водорода.
По мнению руководства компании, такой процесс имеет экологические преимущества, потому что аммиак легче хранить и транспортировать, чем водород, в то время как сам водород является претендентом на звание устойчивого источника энергии.
В 2013 году GCL заключила сделку с правительством Эфиопии на разработку двух газовых месторождений, Калуб и Хилала, и на проведение разведки на восьми блоках.
Ожидается, что на первом этапе месторождения будут давать 3,5 млрд кубометров природного газа в год, что в конечном итоге обеспечит производство 10 млн тонн водорода в год в течение 40 лет.
GCL не раскрыла объем инвестиций или сроки эфиопского проекта, но сообщила, что планирует довести производство жидкого водорода до 700 000 тонн на первом этапе.
GCL, один из крупнейших китайских производителей поликристаллов, производителей солнечной продукции и когда-то крупный оператор солнечных электростанций, начал продажу своих солнечных станций в 2018 году и ожидает, что процесс завершится к началу следующего года.
GCL также планирует построить к 2025 году мощности для производства 400 000 тонн водорода с помощью возобновляемых источников энергии, в основном солнечных электростанций, на северо-западе Китая. Цель компании — поставлять водород промышленным потребителям, в первую очередь, сталелитейным предприятиям Северо-Восточной Азии.
Ведущие китайские сталелитейные заводы, такие как China Baowu Group, HBIS и Jiuquan Iron & Steel стали изучать использование водорода в сталеплавильном производстве, чтобы помочь достичь климатических целей Китая.