Воронеж, 30 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Воронежской области при строительстве здания образовательного учреждения похищено 21,3 млн рублей, факт хищения выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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По предварительным данным, здание школы строилось частной строительной организацией в 2018—2020 годах. Контракт предусматривал проведение огнезащитного покрытия деревянных конструкций мансард и элементов кровли специальным составом на сумму 21,3 млн рублей. Однако, как выяснилось, использованные подрядчиком материалы для покрытия указанных деревянных конструкций не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности.

По данному факту следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В рамках дела задержан руководитель строительной организации. Решением суда он арестован.