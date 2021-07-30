Бишкек, 30 июля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В Киргизии за год количество преступлений выросло в полтора раза — в первой половине 2021 года в стране официально зарегистрировано 23,5 тысячи зарегистрированных преступлений. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Tobias ToMar Maier Преступник

Также зафиксировано около 12 тысяч проступков, что на 30% больше по сравнению с январем — июнем 2020 года.

При этом подавляющее число преступлений, а именно свыше 61% от общего их числа, совершено в столице республики и прилегающей к ней Чуйской области.

Наиболее активно уровень преступности растет в Иссык-Кульской области — там количество преступлений увеличилось в 2,4 раза, в южной столице республики, городе Оше — в 1,7 раза, в Ошской области — в 1,5 раза и в столице страны — в 1,4 раза.

Более 2 тысяч преступлений или 11,6% приходится на тяжкие и особо тяжкие.

Основную часть преступных деяний составляют преступления против собственности. За год их число возросло в 1,6 раза, в том числе случаев мошенничества — в 2,1 раза, краж — в 1,5 раза и грабежей — на 24,5%.

Число преступлений против личности увеличилось почти на треть. При этом число убийств возросло на 26%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 34%, а причинения менее тяжкого вреда здоровью — на 6%.

Количество злоупотреблений должностным положением возросло на 36%, случаев присвоения или растраты вверенного имущества — в 2,2 раза и взяточничества — в 1,4 раза.

Значительно увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 23%.