Стокгольм, 30 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 627 человек. Эта информация была опубликована 30 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 655 человек. Смерть одного человека из статистики была убрана. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 100 041 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 392 465 человек, вторую — 4 172 893 человека.

По состоянию на 30 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 18 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.