Москва, 30 июля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Идея запрета экспорта Россией бензина может быть реализована, сообщил 30 июля журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Новак «Мы сейчас это рассматриваем на самом деле, Минэнерго должно внести предложение в ближайшее время».

Он добавил, что всё будет зависеть от внутреннего спроса на бензин в России, а запрет на вывоз топлива правительство рассматривает как «дополнительный инструмент».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном запрете экспорта бензина Минэнерго РФ заявляет уже не первый день. Так, 22 июля, глава ведомства Николай Шульгинов сказал, что если биржевые цены на бензин будут очень высокими, в России может возникнуть дефицит топлива.