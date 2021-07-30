Москва, 30 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В обозримом будущем в России следует ожидать снижения реальной стоимости квадратного метра жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Цитата из м/ф «Лиса и заяц». Реж. Юрий Норштейн. 1973. СССР В единственном жилье

«В обозримом будущем мы увидим рост ставки и снижение реальной стоимости квадратного метра», — сказал экономист.

При этом в номинальных рублях цена недвижимости может и не снижаться, но в материальном выражении ее стоимость, вероятнее всего, будет идти вниз.

«В килограммах морковки и сахара квадратный метр будет худеть последующие годы. Льготная ипотека снизила цены на аренду, и сделала аренду доступнее, но квартиры подорожали, и рост стоимости квадратного метра на 15−30% в разных регионах привела к тому, что снижение ставки не привело к изменению общей стоимости жилья», — сказал Манкевич.

В итоге в некоторых случаях жилье стало только дороже и недоступнее, особенно в условиях снижения реальных доходов населения, подытожил глава РАСПП.