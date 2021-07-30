Рига, 30 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Большинство жителей Латвии считает, что власти страны не смогут целесообразно потратить средства из стабилизационного фонда Евросоюза. Об этом депутат Европарламента от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По данным опроса, организованного политиком на его сайте, 72% латышей не верят, что деньги из Брюсселя будут потрачены с пользой. 14% опрошенных выразили надежду, что деньги, скорее всего, пойдут на развитие национальной экономики. 11% не определились со своей позицией.

При этом по итогам опроса однозначно доверяют властям только 3% латвийцев. «Похоже, что даже у Banka Baltija после его краха был выше уровень доверия, чем у нынешнего латвийского правительства», — прокомментировал полученные данные Ушаков.

Он напомнил, что Латвия должна получить более 10 миллиардов евро из различных евфрофондов, при этом большая часть денег будет предоставлена в виде грантов, а не кредитов.

«С помощью этих денег можно восстановить экономику. А можно построить метробус (проект, вызывающий критику общественности Латвии, — прим. ИА REGNUM) и списать все на разные проекты», — завершил свой комментарий политик.