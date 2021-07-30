Таллин, 30 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Правительство Эстонии одобрило предложение поднять на зданиях страны 8 августа государственные флаги, чтобы отметить успешное выступление эстонских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила канцелярия правительства.

George Hodan Олимпиада

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Министр культуры Аннели Отт призвала всех выразить уважение эстонским олимпийцам за их самоотверженность, упорство и достигнутые результаты, вывесив эстонский триколор.

«Эстония беспрецедентно представлена в 14 видах спорта, и мы заработали две медали, то есть уже сейчас эти Игры являются для нас особенными», — сказала она.

В соответствии с изданным постановлением правительства, государственные учреждения поднимут эстонские флаги в последний день Олимпийских игр в Токио, то есть 8 августа. В честь эстонских олимпийцев флаги могут поднять также все жилые дома, предприятия, учреждения и организации.

Эстонский флаг поднимается на рассвете, но не позднее 8.00 утра по местному времени, а опускается с закатом.

Эстонская женская сборная по фехтованию в составе Ирины Эмбрих, Юлии Беляевой, Эрики Кирпу и Катрины Лехис во вторник, 27 июля, выиграла на Олимпийских играх в Токио историческое золото в командном зачете.

Кроме того, Катрина Лехис выиграла 24 июля бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях.

Всего в Олимпийских играх в Токио участвуют 34 спортсмена от Эстонии, а также тренеры и персонал сборной.