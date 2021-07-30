Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции однокомпонентным российским препаратом «Спутник Лайт» началась в Петербурге, сообщили 30 июля в городском комитете по здравоохранению.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга 27 июля в количестве 39 320 доз. По заверению Смольного, ею будут прививать прежде всего российских граждан. Только при поступлении следующих партий этого препарата будет организована вакцинация иностранцев на платной основе. На нее записалось уже порядка 15 тыс. мигрантов.

Читайте также: В Смольном объяснили, кому положен «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» рекомендуется для переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации тех, у кого прошло полгода после первой вакцинации. Кроме того, вакцина будет применяться и для первичной вакцинации. Как заявляют власти, новая вакцина доступна более чем в ста пунктах в разных районах города по обычным каналам записи.