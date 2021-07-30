Москва, 30 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В России пляжный и медицинский туризм восстановятся быстрее, чем остальные сегменты туристической отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил старший преподаватель кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства института отраслевого менеджмента РАНХиГС Александр Преображенский.

Туризм на Байкале

«Кто-то хочет укрепить здоровье, а кто-то традиционно выбирает спокойный отдых. Более того, у этих видов туризма больше возможностей: новые отели, более высокая осведомленность о российских курортах. Следом по скорости восстановления идет семейный отдых. Это музеи, экскурсии, достопримечательности. Медленнее остальных будут развиваться прикладные виды отдыха с личной активностью», — сказал Преображенский.

При этом он подчеркнул, что не стоит делать ставку только на пляжный отдых.

«У нас самая развитая в мире сеть дорог, поэтому есть потенциал для развития автомобильных путешествий, включая караванинг (туризм, предполагающий проживание в автодомах — прим. ИА REGNUM) и мототуризм. Требуется развивать инфраструктуру. На сегодняшний день, например, в России всего 100 площадок для караванинга. Наша речная система вторая по протяженности после Китая, но при этом речной туризм не развит. Необходимо пустить арендные катера, продумать туры. В совокупности это позволит сделать внутренние путешествия дешевле и привлечь иностранных туристов на новые маршруты», — сказал Преображенский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Преображенский оценил шансы российской туристической отрасли быстро восстановиться после пандемии.