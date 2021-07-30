Москва, 30 июля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В настоящее время сложились все возможные условия для быстрого восстановления российской туристической отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил старший преподаватель кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства института отраслевого менеджмента РАНХиГС Александр Преображенский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Прежде всего люди по-прежнему хотят путешествовать, и отсутствие свободных мест в большинстве отелей это наглядно подтверждает. Во-вторых, свою роль играют и беспрецедентные меры государственной поддержки туризма. Это и кэшбек, и дотации, и стимулирование строительства новых мест размещения и развлечений (музеев, выставочных залов). Наконец, немаловажное значение имеет смягчение антиковидных мер. Вырос ассортимент предложений от представителей турбизнеса. В сложившихся обстоятельствах российские компании замотивированы вкладывать средства в продвижение через рекламу и разработку предложений с дополнительными опциями», — сказал Преображенский.

По его словам, государство успешно «активировало турбизнес».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что российский внутренний туризм по результатам первого полугодия 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню.