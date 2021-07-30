Москва, 30 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. По итогам 2021 года туристическая отрасль России либо достигнет докризисного уровня, либо немного провалится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил замдиректора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий. Так он прокомментировал прогноз Ростуризма о том, что внутренний туризм РФ в первом полугодии 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню, а к концу года может восстановиться полностью. По словам Плисецкого, в настоящее время сложно говорить о каких-то пусть даже промежуточных итогах.

Туризм

«Безусловно, в 2020—2021 годах ограничения, в том числе на путешествия за рубеж, повлияли на распределение туристического потока, хотя свою негативную роль сыграли погодные явления (наводнения в Крыму и Сочи). В то же время интерес к туристическим поездкам внутри страны вырос благодаря введению программы туристического кэшбека. Здесь можно отметить санаторно-курортное лечение, отдых в загородных гостиницах. Также многим интересны морские курорты не только юга страны, но и, например, Калининградской области. Кроме того, можно говорить о росте в секторе культурно-познавательного туризма, хотя здесь в большей степени речь идет о неорганизованных самостоятельных турах», — сказал Плисецкий.

Как подытожил эксперт, по итогам 2021 года туристическая отрасль России либо достигнет докризисного уровня, либо немного провалится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории России за I полугодие 2021 отдохнули 24,6 миллиона человек, что на 5% меньше 2019 года.