Москва, 30 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Экономике России не хватает тех темпов роста, которые должны быть у государства, претендующего на лидерство в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора института финансовой грамотности финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова. Так она прокомментировала информацию о том, что Сбербанк улучшил свой прогноз по темпам роста российской экономики в 2021 году с 3,8% до 4,2%.

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«Я связываю изменение прогнозов по восстановлению российской экономики в 2021 году после пандемического кризиса прежде всего с многообразием контркризисных мер, принимаемых государством, промышленниками и предпринимателями. А также с адаптацией населения России к кризисным явлениям и, конечно, с небывалым восстановлением и ростом цен на сырьевые товары», — сказала Минчичова.

По ее словам, показатели, опубликованные в презентациях Сбербанка, совпадают с прогнозом роста ВВП России от МВФ.

«Но позитивные, на первый взгляд, новости сопровождаются своими «но», — отметила Минчичова. — Так, МВФ считает, что рост ВВП в России в 2022 году составит только 3,1% вместо 3,8%, спрогнозированных в начале года. А этого мало для быстроразвивающегося государства, относящегося к группе стран, претендующих на лидерство в мировой экономике в ближайшую декаду. Во-вторых, экономический рост сопровождается инфляцией. Причем тот же Сбербанк прогнозирует её на уровне 5,8%. Это ниже целевого показателя в 4%. А с инфляцией Банк России борется прежде всего повышением ключевой ставки, то есть механическим увеличением цены денег. Повышение ключевой ставки — значит дорогие кредиты и дорогие депозиты. Иными словами, население стимулируют к сбережениям, снижению спроса на товары и услуги».

По словам доцента, высокая ключевая ставка однозначно сдержит экономический рост.

«Но и инфляция не должна расти бесконтрольно, — подчеркнула она. — Экономика не может быстро переварить дешевые деньги. Есть лаг между удешевлением денег и их вкладом в производство. Фермы, заводы и фабрики не строятся в одночасье».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ближе к октябрю 2021 года Центральный банк России достигнет апогея своей «нейтральности».