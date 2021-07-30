Краснодар, 30 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Директор государственного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности, также перед судом предстанет его сын — по обвинению в мошенничестве. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе СКР.

Лесной пожар

Согласно материалам дела, в марте 2020 года на территории муниципального образования был установлен особый противопожарный режим, а с 10 августа 2020 года непосредственно на территории заповедника был установлен самый высокой уровень пожарной опасности V. Как полагает следствие, в условиях высокой пожароопасности директор не принял мер по ограничению нахождения людей на территории заповедника.

Следователи полагают, что в результате 24 августа 2020 года из-за неосторожного обращения с огнем на территории заповедника «Утриш» произошло возгорание, распространившееся на более чем 126 га и приведшее к массовому уничтожению редких и реликтовых деревьев и растений. Ущерб экосистеме и лесному фонду, а также понесенные материальные расходы на тушение лесного пожара, оценивается в более чем 988 миллионов рублей.

Также, полагает следствие, директор заповедника в 2018 году, используя служебное положение, принял на должность водителя автомобиля своего сына, также он был фиктивно принят на должность государственного инспектора отдела охраны территории специализированной государственной инспекции ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» по внутреннему совместительству. С сентября 2018 года по август 2020 мужчине из средств федерального бюджета начислялась зарплата и выплаты стимулирующего характера по второй должности без выполнения им трудовых функций. В результате он необоснованно получил более 190 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.