Москва, 30 июля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Дополнительные бонусы получат держатели карт российских банков к единовременным выплатам на школьников. Об этом рассказала сегодня, 30 июля, лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Буцкая. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о переносе на более раннюю дату начала единовременных выплат на школьников от 6 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособия на детей

«На сайте «Госуслуг» уже заполнена форма заявления на данную выплату на каждого школьника и отправлено приглашение, — рассказала Буцкая. — Нужно лишь проверить корректность данных, и направить документ в ПФР. Если в семье есть школьник, но вы не получили уведомление, нужно зайти на сайт Госуслуг и заполнить заявку самостоятельно, и в течение пяти дней вам придут деньги». Многие российские банки присоединились к социальной поддержке граждан, рассказала эксперт ОНФ. Если использовать их карты для получения президентских выплат, банки начислят к причитающимся 10 000 рублей дополнительную доплату в размере от 1000 до 2000 рублей. Также получателям пособий будет начисляться кэшбэк.

Так Почта Банк дополнительно переведет 1000 рублей на счет клиента в виде 10% кешбэка на покупки по карте «Мир» клиентам, которые перечислят социальные выплаты на детей на счет в этом банке. Держатели карт Газпромбанка, оформив выплаты на «Умную карту», смогут воспользоваться дополнительными бонусами от банка в виде удвоенного кешбэка и 6% годовых к остатку на счете, которые будут начисляться в течение 12 месяцев. «Умную карту» нужно оформить в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

ВТБ выплатит 1000 бонусов эквивалентных 1000 рублей. «Альфа-банк» начислит своим клиентам на «Альфа-карту» 1000 рублей. Клиенты Сбербанка, оформившие пособие на свою карту, получат 1000 бонусных рублей в СберМаркете и 1000 бонусных рублей в СберМегаМаркете, которыми можно будет расплачиваться за покупки. ВТБ выплатит 1000 бонусов эквивалентных 1000 рублей. Альфа-банк начислит своим клиентам на Альфа-карту 1000 рублей. Росбанк до 10 августа предоставит дополнительные 1500 рублей, если клиент оформит и получит выплату на карту «МожноВсе». Выплата осуществится с 15 июля по 31 октября 2021 года. Банк Уралсиб запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате». Бонусы начисляются на карты банка, подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус» до 10 числа месяца.

Кроме того, Сбербанк предоставляет страховку от несчастного случая для каждого ребёнка на год, а ВТБ — бесплатное онкострахование детей.