Вильнюс, 30 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Восемь сотен нелегальных мигрантов разместят в Литве на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай (Шальчининкский район).

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Под Новосибирском обнаружен палаточный лагерь нелегальных мигрантов

Как сообщил 30 июля журналистам заместитель литовского министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас, на полигон их буду доставлять по мере необходимости.

Дмитриевас «Будем наблюдать за ситуацией с безопасностью, которая является для нас приоритетом».

По словам чиновника, численность свозимых на полигон мигрантов пришлось сократить в два раза: сначала здесь должны были разместить полторы тысячи человек, но местные жители взбунтовались.