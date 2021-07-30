Токио, 30 июля, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Лучший теннисист мира Новак Джокович после поражения в матче против Александра Зверева почувствовал себя ужасно. Об этом он сообщил журналистам сразу после окончания игры.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

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«Это спорт. Он играл лучше. Я должен отдать ему должное за перелом, которого он добился в ходе игры. Его сервис был невероятно хорош», — процитировал портал b92 слова Джоковича.

Сербский теннисист повторил, что чувствует себя ужасно из-за поражения, но надеется, что это быстро пройдет и он выиграет хотя бы бронзовую медаль для своей страны.

Напомним, что 30 июля немец русского происхождения Александр Зверев выиграл матч у первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.