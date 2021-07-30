Нью-Дели, 30 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Об успешной доработке совместного плана действий по борьбе с терроризмом странами БРИКС сообщили 30 июля в пресс-службе МИД Индии.

Фото пресс-службы управления ФСБ по Калужской области В Калуге пресечена деятельность спонсора международных террористов

План разработан в рамках реализации Контртеррористической стратегии БРИКС. Работа завершена на двухдневном 6-м заседании контртеррористической рабочей группы БРИКС, завершившемся накануне, 29 июля.

Как отмечает индийское внешнеполитическое ведомство, план состоит из «конкретных меры по реализации Контртеррористической стратегии БРИКС».

Напомним, страны БРИКС приняли антитеррористическую стратегию в минувшем году. Она предусматривает совместную работу стран-участниц по предотвращению терактов, по борьбе с терроризмом, по проблемам радикализации, финансирования терроризма, использования ими интернета.