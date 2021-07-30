Екатеринбург, 30 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Состав оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области был частично изменён. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

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Новым заместителем председателя штаба стал первый вице-губернатор Александр Высокинский. До этого на данном месте находился бывший первый замглавы региона, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме того, в состав штаба был введён региональный министр финансов Александр Старков, глава свердловского минздрава Андрей Карлов и ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировали антирекорд по числу новых носителей коронавируса.