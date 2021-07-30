Краснодар, 30 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Руководство «Краснодара» предложило португальской «Бенфике» 8 миллионов евро за переход 27-летнего бразильского опорного полузащитника Габриэла Пиреса. Ранее футболистом, по словам СМИ, интересовался московский «Спартак». Об этом 30 июля сообщило издание Metaratings.

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Также сообщается, что Габриэл примет контрактное предложение «быков» только в том случае, если «Краснодар» будет готов платить ему 1,5 миллиона евро за сезон.

Текущее соглашение Габриэла Пиреса с «Бенфикой» рассчитано еще на три года до конца сезона 2023/24. Авторитетный портал transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Габриэл Пирес принял участие в 32-х матчах во всех турнирах (Примейра Лига, Кубок Португалии, Лига Европы УЕФА, Кубок Лиги), в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

23 июля «Краснодар» объявил о подписании 28-летнего колумбийского нападающего «Герты» Джона Кордобы. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.