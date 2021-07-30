Минобороны Белоруссии заявило о давлении со стороны Запада
Минск, 30 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. США, ЕС, НАТО продолжают разносторонее давление на Белоруссию, заявил 30 июля министр обороны республики Виктор Хренин, передаёт БелТА.
По словам главы оборонного ведомства, западная сторона пытается диктовать Минску свою волю, давление идёт со стороны экономики, а также политическими и пропагандистскими средствами.
Он добавил, что Польша принимает активное участие в деятельности НАТО на границе с Белоруссией: польский спецназ ведёт разведку участков границы. Также НАТО проводит учения, «в ходе которых отрабатываются действия по поддержке деструктивных сил в Беларуси», осуществляются попытки нарушить воздушное пространство республики.
Он предупредил, что со стороны Запада возможны провокации на приграничных территориях, чтобы появились «новые информационные поводы для дискредитации Беларуси на международной арене».