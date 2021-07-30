Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Ради сохранения теннисного клуба «Хасанский» в Санкт-Петербурге поправили стратегический проект Восточного скоростного диаметра (ВСД). Соответствующие изменения в Генеральный план города 7 июня поддержал городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM. Автором поправки выступил единоросс Денис Четырбок.

X19.spb.ru Теннисный клуб «Хасанский»

Теннисный клуб, на защиту которого выступили депутаты, расположен на пересечении Хасанской улицы и улицы Коммуны. В 2010 году его открывала на тот момент губернатор Петербурга Валентина Матвиенко вместе с руководителем клуба, членом правления Федерации тенниса Санкт-Петербурга Юрием Сохором. Тогда Матвиенко даже сыграла сет — ранее она и сама входила в городскую Федерацию тенниса.

Территорию, на которой расположен теннисный клуб, хотели перевести в зону строительства скоростной магистрали, что привело бы к ликвидации спортивной постройки. Однако жители были недовольны, пояснили в аппарате Четырбока, так как «Хасанский» — один из самых больших теннисных клубов в городе, и пользуется популярностью у спортсменов и любителей большого тенниса.

«На территории, где сейчас расположен теннисный клуб, согласно Генплану должна была появиться Восточная скоростная магистраль. Но по просьбе жителей мы решили скорректировать зонирование и нашли возможность, которая позволяет как сохранить спортивную зону, так и сделать дорожную развязку», — сообщил депутат.

В итоге, проект ВСД удалось поправить с учетом интересов спортсменов и любителей тенниса. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Юрий Сохор, просьба об этом была направлена в Заксобрание от имени Федерации тенниса Петербурга.

«От лица Федерации был составлен соответствующий документ», — уточнил он.

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Как сообщалось, после массовых протестов жителей Невского и Красногвардейского районов магистраль ВСД было решено отодвинуть от ЖК «Ладожский парк» влево, затем она пройдет вплотную к железнодорожным путям до улицы Коммуны. Кроме того, Смольный отказался от развязки в районе Индустриального проспекта. Но пожелания далеко не всех жителей были учтены, считают критики проекта. Например, магистраль все еще планируют пустить вплотную к жилой застройке Хасанской улицы и улицы Передовиков.

Шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе.