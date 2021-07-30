Нижний Новгород, 30 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области проявляют высокую активность при участии в кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Нв 30 июля число нижегородцев ривившихся от коронавирусной инфекции достигло 755 тысяч.

Отметим, что только с начала текущей недели в Нижегородскую область доставили 27 тысяч доз противокоронавирусной вакцины «Спутник V» и более 18,8 тысяч доз «Спутник Лайт».

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области работают более 140 пунктов вакцинации, в том числе 24 мобильных. В них жители региона могут привиться вакцинами «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».