Нижний Тагил, Свердловская область, 30 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Через два года после гибели мецената Владислава Тетюхина его детище, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле, может закрыться. Об этом говорится в обращении врачей к властям, которое появилось в распоряжении журналистов.

Https://ural-clinic.ru/ Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр

Как передаёт РИА «Накануне.ру», директор госпиталя Алексей Щелкунов попросил обеспечить госпиталь квотами на эндопротезирование больных. Без этого центр может прекратить хирургическую помощь по профильному назначению уже с 1 авугста 2021 года. Просьба направлена свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

Госпиталь был создан с нуля меценатом Тетюхиным. После его смерти в 2019 году губернатор обещал, что «приложит все усилия, чтобы сберечь и развить наследие» покойного миллиардера. Куйвашев даже поручал найти госзаказ для медучреждения.

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Однако позже государственная «Корпорация развития Среднего Урала» решила отсудить у владельцев медцентра 1,4 млрд. рублей. В сумму иска были включены средства, которые выделялись властями на строительство клиники, плюс проценты.

В медучреждении называли действия корпорации попыткой рейдерского захвата, а в ответ губернатор обвинил руководство центра в выводе активов учреждения в оффшор. В госпитале опровергали данные обвинения.

Ранее российский писатель Александр Проханов лично обращался к Куйвашеву с просьбой спасти медучреждение.