Москва, 30 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в обозримом будущем будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

(сс) ccipeggy Кредит

По его словам, вероятнее всего, показатели роста будут сопоставимы с увеличением ключевой ставки Центрального банка. Таким образом, в обозримом будущем средневзвешенная ставка по ипотеке в России может превысить 8%, с учетом того, что в июне она составила рекордно низкие 7,07%.

«Что касается будущего, то понятно, что ставка будет расти. Идёт борьба с девелоперами, которые заинтересованы в низких ставках и Центробанка, который видит опасность перегрева рынка. Поэтому сейчас не просто предположить к чему борьба приведёт. Но, кажется, базовым сценарием будет рост ипотечной ставки пропорционально росту ключевой ставки. Недавно 1% добавили, минимум 1% придется добавить к ставке по ипотеке», — сказал Хестанов.