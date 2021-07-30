Рига, 30 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. С воскресения, 1 августа, в Латвии вводится платное тестирование на коронавирус COVID-19 для посещения публичных мероприятий и получения других услуг. Об этом сообщил Департамент здоровья страны.

Endocrinologyadvisor.com Тест-полоски

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Подчеркивается, что тест будет бесплатным лишь при двух условиях: проведение теста при наличии симптомов заболевания или наличие направления от семейного врача. Платными тесты являются для лиц старше 18 лет.

До сих пор лабораторное тестирование на коронавирус оплачивало государство. Стоимость теста соответствует прейскуранту лабораторных услуг.

Исключением для прохождения теста является вакцинация или наличие ковид-сертификата, подтверждающего то, что его обладатель не болеет коронавирусом.