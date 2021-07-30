Таллин, 30 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Жителям Эстонии необходимо быть готовым к тому, что с 9 августа в любом общественном месте у них могут потребовать предъявить справку о вакцинации или о том, что переболели COVID-19. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на решение кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Комментируя это решение, министр предпринимательства и инфотехнологий страны Андрес Сутт выразил убеждение, что возвращение ограничений дает больше свободы гражданам страны.

«Мы даем большую свободу или другими словами — обеспечиваем свободу. Если бы у нас не было возможности использовать справку о вакцинации, то мы должны были бы двигаться в направлении более строгих ограничений или и вовсе закрытия, как это случилось весной, или в прошлом году», — заявил он.

Он добавил, что в настоящий момент, благодаря COVID-сертификату или негативному результату теста, у граждан страны есть возможность по-прежнему проводить культурные мероприятия и держать открытыми рестораны, спортивные залы и спа-салоны.

С 9 августа в Эстонии без каких-либо ограничений в помещениях могут находиться до 50 человек, а на улице — до 100 человек. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы COVID-сертификаты участников были проверены.