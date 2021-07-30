Веснина и Карацев вышли в финал и сыграют с Павлюченковой и Рублёвым
Токио, 30 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над представителями Сербии Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем в полуфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).
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Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Веснина и Карацев один раз подали навылет, допустили две двойных ошибок и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и два брейка.
В финале Веснина и Карацев сыграют с ещё одной российской парой Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым. Таким образом, Россия гарантировала себе ещё одно и золото и одно серебро на Играх в Токио.
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