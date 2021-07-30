Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Петербурге не зарегистрировано ни одного летального исхода непосредственно в результате прививки от коронавируса. При этом вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного течения COVID-19. Об этом 30 июля заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Вместе с тем он отметил, что прививка не дает 100-процентной защиты от заражения. Поэтому вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией.

«В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя, — заметил Лисовец. — Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Чиновник указал, что количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с «десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе — благодаря прививке».

«Преклонный возраст и тяжелые хронические заболевания утяжеляют течение коронавирусной инфекции. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются», — подытожил Лисовец.

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Ранее чиновник признал, что в Петербурге от ковида скончались несколько полностью привитых пациентов, однако все они имели, помимо коронавируса, тяжелые патологии, осложнившие течение болезни.

Напомним, максимальная июльская смертность в Петербурге составляет 110 случаев (за 2 июля). Общее число умерших непосредственно от ковида в регионе достигло 18 171 человека.