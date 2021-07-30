Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону получил партию антиковидной вакцины, состоящую из четырёх видов препаратов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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«Ростовчанам доступно 5 000 доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 4 000 доз «Спутник-лайт», 3 100 доз «ЭпивакКорона» и 900 доз «КовиВак», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instargram.

В настоящее время в Ростове-на-Дону от COVID-19 привито более 394 тыс. горожан. Обе дозы антиковидной вакцины получили более 267 тыс. человек.