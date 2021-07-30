Москва, 30 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,3% опускаясь в район 72,90 рубля. Евро синхронно снижается на те же 0,3%, отступая до 86,70 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Интерес участников торгов к рисковым активам продолжает отыгрывать мягкую риторику ФРС США, не планирующей в ближайшее время снижения программы выкупа активов и удорожания заимствований.

29 июля эта позиция получила дополнительную поддержку, поскольку опубликованные данные по темпам роста ВВП США за второй квартал оказались существенно хуже прогнозов.

Это укрепляет трейдеров в уверенности, что американский регулятор продолжит насыщать рынки деньгами для стимулирования экономики и снижения безработице, пренебрегая ростом инфляции. Дополнительно котировки рубля поддерживает позитивная динамика сырьевых рынков.

Вероятно, к вечеру рубль несколько отступит от текущих уровней, перед выходными днями часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль», — считает эксперт.

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