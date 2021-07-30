Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, 30 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Более 15 млн рублей направят на ремонт обгоревшей больницы в Волоконовке Белгородской области. Распоряжение о выделении средств подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает 30 июля пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Белгородской области Пожар в больнице Волоконовки

В здании после пожара требуется заменить 890 кв. м фасада, 240 кв. м кровли, 150 кв. м остекления, отливы, парапеты, а также 150 кв. м линолеума и около 200 кв. м плитки. Кроме того, рабочим предстоит частично переделать инженерные коммуникации.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в приёмном отделении скорой медицинской помощи начало утром 27 июля. Медперсонал до приезда пожарных эвакуировал 98 пациентов, в том числе четверых лежачих больных.