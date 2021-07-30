Москва, 30 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В то время как слухи о допинге быстро распространяются западными СМИ, оправдательные решения в отношении спортсменов из России остаются в основном никому не известны. Об этом 30 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

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«Самое страшное, что мне не нравится, что эта информация выходит из американских СМИ, она доходит до населения, но потом решения до них не доходят, потому что оправдывают наших спортсменов, мы выступаем во всех соревнованиях, есть все разъяснения, почему мы это делаем — но зачастую не для людей и не для спортсменов там. Не объясняют, что происходит», — заявила Журова.

«У них складывается впечатление, что России помогают, что она нечестно здесь оказалась, а это не так», — указала она.

Ранее спортсмен из США Райан Мерфи, занявший на дистанции 200 м на спине второе место, уступив российскому спортсмену Евгению Рылову, заявил о том, что сомневается в допинговой чистоте соперников. Позже на конференции американский спортсмен заверил, что не подозревает победителя в допинге.