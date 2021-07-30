Краснодар, 30 июля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Проверку информации о якобы гибели после прививки от COVID-19 семьи из четырёх человек в Краснодарском крае проведёт Росздравнадзор, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства. Проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

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«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырёх человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Карасунском внутригородском округе Краснодара после прививок от ковида с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья девочки — шестиклассницы: родители, а также дедушка и бабушка. Ребёнок остался сиротой.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.

«Учитывая большой общественный резонанс, беспокойство о судьбе ребенка и возможные попытки мошеннических действий, в связи с начатым сбором денежных средств в интересах ребенка, прошу Вас дать поручение о проверки вышеназванной информации», — говорится в запросе.