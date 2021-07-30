Варшава, 30 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Польше наблюдается заметный рост числа случаев заражения коронавирусом. Это 30 июля следует из данных официальной статистики минздрава страны.

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Так, за прошедшие 24 часа в стране выявили 153 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Также 28 июля в стране выявили 138 носителей SARS-CoV-2, а 29 июля — 167.

При этом неделей ранее в Польше было зафиксировано гораздо меньше случаев заражения коронавирусом: 22 июля — 124 заразившихся, 23 июля — 126 и 24 июля — 108.

Вместе с тем, на данный момент общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 882 786.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались два пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 75 259.

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 653 608 человек.

Напомним, в марте текущего года в Польше из-за резкого роста выявляемых носителей коронавируса был объявлен общенациональный карантин, а в мае, после улучшения ситуации, большая часть ограничений была снята.