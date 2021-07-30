Врач в Грузии спрогнозировал снижение темпов распространения коронавируса
Тбилиси, 30 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Грузии, по прогнозу экспертов, начнут снижаться примерно через две недели. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе 30 июля на брифинге.
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«Сейчас мы переходим к следующему пику, который может продлиться около десяти дней или двух недель. Затем ожидается снижение числа случаев инфицирования, но медленными темпами», — сказал глава NCDC.
Гамкрелидзе отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Грузии развивается лучше, чем ожидалось. Врач призвал жителей страны выполнять рекомендации медиков по профилактики пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно данным на 30 июля, за время пандемии выявили 416 338 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2712 — за последние сутки. Победили инфекцию в общей сложности 381 246, скончались 5547 пациентов с диагнозом COVID-19.