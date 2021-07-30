Токио, 30 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Мужская сборная России по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на Олимпиаде в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Российская команда в составе Григория Тарасевича, Антона Чупкова, Михаила Вековищева и Владислава Гринёва показала третий результат — 3 минуты 31,66 секунды.

Лучшими в квалификации стали пловцы из Италии, показавшие время 3 минуты 30,02 секунды. Финал пройдёт 1 августа.

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