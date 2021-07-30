Иерусалим, 30 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer, сообщает 30 июля The Jerusalem Post.

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Отмечается, что в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать с сегодняшнего дня привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer жителям страны старше 60 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к середине июля в Израиле были вакцинированы от коронавируса пять из девяти миллионов граждан. Бустерную дозу решено вводить на фоне распространения «Дельта"-штамма.

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