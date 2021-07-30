Токио, 30 июля, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Женская сборная России по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на Олимпиаде в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sportfm.ru Юлия Ефимова — лидер женской сборной России по плаванию

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Российская команда показала седьмой результат — 3 минуты 57.36 секунды. В состав команды вошли Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева.

Лучшими в квалификации стали пловчихи из Канады, показавшие время 3 минуты 55,17 секунды. Финал состоится 1 августа.