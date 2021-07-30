Москва, 30 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Решение мэра Москвы Сергея Собянина продиктовано, скорее, простым здравым смыслом, а не реальным снижением опасности пандемии или попытками продемонстрировать успехи в борьбе с ней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

dmbosstone Выброшенная медицинские перчатки

«Даже в период первой волны ограничений из-за пандемии коронавируса весной 2021 и в начале лета 2020 года требование ношения перчаток выполняла лишь очень небольшая доля москвичей. Особенно на фоне летней жары.

Поэтому в отличие от тех, кто не носил масок, перчаточных диссидентов даже не пытались толком наказывать, повсеместные напоминания о необходимости ношения перчаток и вовсе превратились в анекдот.

Это в целом подрывало авторитет городских властей и восприятие населением рациональности вводимых ограничений. Если понятно, что приказ всё равно не будет исполняться, такой приказ лучше не отдавать.

Ну, а поскольку перчатки всё равно почти никто не носил, то и отмена их обязательности ситуацию с заболеваемостью изменить не может», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене массового ношения перчаток в общественных местах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Читайте также: Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве