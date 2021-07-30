Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Врачи не смогли спасти жизнь одного из пострадавших при взрыве на химзаводе в Ростовской области. В тяжёлом состоянии остаются ещё семеро.

(сс) code404 Взрыв

По неофициальной информации, все семь человек (две женщины и пятеро мужчин) были доставлены в реанимацию с сильными ожогами. В результате пожара и хлопка у них поражено до 100% тела. Вероятность того, что люди выживут, минимальна.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв в одном из цехов федерального казённого предприятия «Комбинат «Каменский» (город Каменск-Шахтинский) прогремел вечером 29 июля. О случившемся стало известно спустя 12 часов. При этом официального комментария по поводу случившегося нет.