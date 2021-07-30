Токио, 30 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами в мужском парном разряде. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мектич и Павич в финале обыграли своих соотечественников Ивана Додига и Марина Чилича со счётом 6:4, 3:6, 1:0 (10:6). Продолжительность матча составила 1 час 38 минут.

Мектич и Павич три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, пять ошибок на подаче и один брейк-пойнт.

Ранее бронзу в этой дисциплине выиграли представители Новой ЗеландииМаркус Даниэлли Майкл Винус, обыгравшие американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.