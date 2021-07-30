Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Петербурге совокупная мощность всех пунктов вакцинации от коронавируса, составляющая 40 тысяч инъекций в день, до сих пор не востребована гражданами в полном объеме, сообщили 30 июля в Смольном.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«В среднем в день проводится более 30 тысяч инъекций. Мощность работающих прививочных пунктов рассчитана на 40 тысяч человек в день — есть ресурс для наращивания вакцинации», — заявили в администрации Петербурга.

По данным городского оперштаба, в июле первым компонентом вакцинированы более 400 тысяч человек, всего привиты хотя бы первым компонентом 1,3 млн человек.

В настоящее время запас вакцины в Петербурге составляет более 125 тысяч комплектов. На предстоящей неделе в город доставят 91 тысячи доз вакцины «Спутник лайт». В течение ближайших двух недель ожидается поставка вакцин «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».