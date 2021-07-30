Донецк, 30 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР зафиксировали попытку вербовки двух военнослужащих Народной милиции представителями украинских спецслужб. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба МГБ.

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«В министерство государственной безопасности ДНР обратились военнослужащие НМ ДНР 1969 года рождения и 1987 года рождения с заявлением о попытке осуществления вербовочного подхода к ним со стороны украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

В первом случае сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), представившись работниками МГБ, при помощи одной из программ-мессенджеров склоняли солдата делать фотосъёмку военных объектов, передавать военные документы и персональные данные сослуживцев.

Во втором случае — сотрудники СБУ шантажировали военнослужащего Народной милиции ДНР родственниками, проживающими на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, а также склоняли его прибыть в Краматорск с военными документами.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что за время действия так называемого «перемирия» в Донбассе погибли 68 военнослужащих Народной милиции ДНР.