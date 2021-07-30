Джакарта, 30 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, полную вакцинацию в стране прошли 20 146 421 человек или 9,67% жителей, сообщает Kompas.

Business.ua Вакцина

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины против коронавируса, составляет 46 805 993 человека или 22,47%.

Власти Индонезии нацелены на вакцинацию 208 265 720 жителей страны.

Полную вакцинацию в Индонезии прошли 1,4 млн медиков, 11,3 млн госслужащих, 1,7 млн учителей, 3,1 млн пожилых людей, 4,2 млн инвалидов, а также 2332 подростка в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия считается страной с худшими показателями по борьбе с COVID-19.