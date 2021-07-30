Токио, 30 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Американские бегуны получили дисквалификацию, после того как показали лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4×400 метров. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Позор!

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Сборная США дисквалифицирована за нарушение технического регламента. Они некорректно передавали эстафетную палочку.

В составе американской команды выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

В финальный забег состоится 31 июля. В нём примут участие команды Польши, Ямайки, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании и Германии.