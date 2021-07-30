Москва, 30 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Последняя неделя июля принесла читателям Telegram-каналов немало занимательных и курьезных случаев и историй. «День сурка» по-башкирски, избиение полицейского хоругвью. Читайте самое интересное и небывалое в нашей подборке.

Марина Александрова ИА REGNUM Игорь Плотников. Блогосфера

Центральный федеральный округ

«Страновед» пишет про ограбление московского бездомного. На него на улице напали трое разбойников, потребовали вывернуть карманы и сумку. А там лежало два миллиона рублей. Полиция уже нашла одного из грабителей, он признал вину, сообщников ищут. А вот откуда у бездомного столько денег, в полиции так и не поняли.

Во Владимирской области отменили автобусный маршрут недалеко от Гусь-Хрустального. Жителям теперь приходится ходить через лес, куда во время пандемии вернулись дикие животные, в том числе медведи. Сотрудники местного национального парка говорят, что нужно вновь учиться уживаться с природой. «Медведи-то точно не виноваты в том, что автобус отменили», — шутит «ПроВладимир».

В Белгородском районе возбудили уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которая инсценировала ограбление и порезала себе ноги. Она позвонила в дежурную часть и сообщила, что в ее дом через чердак проник грабитель, под угрозой ножа похитил две банка пива, после чего скрылся. Следственная группа быстро выяснила, что историю девица сочинила, так как хотела, чтобы ее молодой человек отложил все дела и приехал к ней поскорее. «Белгородская губерния» пишет, что в отношении особы заведено уголовное дело за заведомо ложный донос.

Неизвестная жительница Липецка решила бороться с припаркованными возле дома автомобилями при помощи яиц. Камеры видеонаблюдения показали, что дама забрасывает машины яйцами, периодически забегая в подъезд, видимо, за новой порцией снарядов. «Липтаун» узнал, что жильцы сами ищут «яичную мстительницу», заявление в полицию не поступало.

Северо-Западный федеральный округ

Петербургские рестораторы предложили городским властям создать должность омбудсмена по общественном питанию. «Ночной губернатор» пишет: «Общепит, конечно, надо беречь, холить и лелеять. Как, в принципе, и любой другой бизнес. А если исходить из последнего — то начинать в текущих условиях надо, наверное, все же с омбудсмена по автомобильному бизнесу».

«Санкт-Петербург Live» пересказывает странную историю о крестном ходе в Старой Ладоге, где трое подвыпивших участников напали на полицейского, который сделал им замечание. Одна из женщин била стража порядка хоругвью по спине. Следственный комитет уже завел дело о насилии против представителя власти.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде закончили ребрендинг аэропорта, который стал называться «Чкалов». «Нижний гиперболоид» обратил внимание на курьез. Рядом с фамилией «Чкалов» стоят буквы «AR» («Аэропорты регионов»), которые можно принять за инициалы.

В башкирских Чишмах «заела» радиостанция и уже два месяца передает одну и ту же метеосводку: «температура воздуха до +14 градусов». «За два месяца Башкирия уже пережила солнце, зной и температурный рекорд под +36. Но в Чишмах, несмотря ни на что, по-лондонски, «температура воздуха до +14 градусов», — пишет Mash Batash.

В Перми уволили кондуктора, который бесплатно возил тех, кто надевал маски. О поведении кондуктора стало известно из видео, которое пассажиры выложили в соцсетях. «Пермский глобус» считает, что кондуктор наверняка внес вклад в борьбу с эпидемией, хотя работодатель его порыв не оценил.

Сотрудников казанского «Метроэлектротранса» поймали на майнинге криптовалюты. «Итиль» пишет, что они установили оборудование для добычи криптовалюты на трансформаторной подстанции, и потратили электроэнергии на 352 тысячи рублей за счет предприятия. Сколько они добыли криптовалюты, не сообщается, но судя по выставленному счету, криптоферма была большая.

Южный федеральный округ

На элитном пляже в Сочи появилась табличка с прейскурантом. Чтобы попасть на этот пляж, надо заплатить 7 тысяч рублей, пишет «Кубанские новости». Но в цену не входят услуги спасателей. Тонущим туристам придется заплатить за свое спасение еще 800 рублей.

В Новороссийске к спасателям обратился житель станицы Раевской. В трубе возле его дома завелись пчелы. Пару лет он пытался их не замечать, но, наконец, устал. Спасатель, передает «Новая Россия», проделал болгаркой дыру в трубе, пылесосом собрал пчел, а также вытащил 10 килограммов меда в сотах. Мед передали хозяину дома, рой собрали и поместили в улей. Никто в итоге не пострадал.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии туристы стали слишком часто разрисовывать скалы. Ossetia News пишет, что привлечь самодеятельных живописцев к ответственности нет возможности, хотя в нескольких регионах России по инициативе глав субъектов введены штрафные санкции за подобный туристический вандализм.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге случилось необычное происшествие на дороге. Катафалк сломался на улице. В итоге сотрудникам ритуальной службы пришлось выгружать гроб прямо посреди проезжей части, пишет «Екатское чтиво». Пробка из-за поломки затянулась на полчаса.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке мужчина попытался ограбить интимный салон, а продавщица отбилась от него секс-игрушкой. Видео-ролик с камер слежения магазина стал вирусным, но, передает Tayga.info, кажется, что попытка ограбления была рекламной постановкой.

В Саргатском районе Омской области другое странное происшествие. Два злоумышленника похитили из дома местной жительницы не только деньги (20 тысяч рублей), но и пять двухлитровых банок варенья. «По крайней мере, сразу понятно, что именно люди хотят получить за решеткой в качестве передачи», — пишет «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

«Восток-медиа» удивляется уловам приморских рыбаков. Вода в океане прогрелась настолько, что к отечественным берегам стали приплывать тропические рыбки. Здесь уже выловили рыбу махи-махи или корифену, и говорят, котлеты из нее получились очень вкусными.

То же Приморье станет пилотным регионом, где в школах на уроках физкультуры ученики будут изучать основы боевых искусств. «Право руля!» сообщает, что соответствующее соглашение уже подписано. Если все пойдет хорошо, уроки распространят на другие регионы.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 августа.