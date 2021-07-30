Москва, 30 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Россия и США продолжают вести обмен данными по борьбе с терроризмом, но в то же время, теперь такое взаимодействие осуществляется не так активно, как ранее. Об этом 30 июля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

По словам главы СВР, Центральное разведывательное управление США является для возглавляемой им службы партнерской структурой, с которой проводится традиционный обмен оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, которые касаются общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом.

«Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США действительно работают в России, и эта работа не прекращается уже давно.