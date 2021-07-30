Нижний Новгород, 30 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В южных регионах Приволжского федерального округа в выходные дни. 31 июля и 1 августа, ожидаются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Перед грозой

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В южной половине округа в субботу и воскресенье прогнозируются дожди, грозы, град и ветер порывами до 15−20 м/с.

В Пермском крае 30 июля в течение дня сильный дождь, гроза, ветер до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, опасные метеорологические явления ожидаются на территории Саратовской области. В связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Вечером 30 июля и в ночь на 31 июля местами по области пройдет ливневый дождь (15 мм и более). Днем возможна гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с, вероятен град.

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