Москва, 30 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Российским туристам, планирующим поездки в Турцию, рекомендуется быть на связи со своим туроператором на предмет изменений условий пребывания в условиях пожаров. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

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«Туристам, которые планирует поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться», — цитирует Догузову пресс-служба ведомства.

Она также отметила, что, согласно информации туроператоров и генконсульства РФ в Анталье, ситуация с пожарами на территории Турции «продолжает оставаться непростой»: «При этом турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы».